22 ноября, 17:32,
обновлено 22 ноября, 17:42

Рост ипотечного кредитования в октябре замедлился до 2,9% с рекордных 4,2% в сентябре

Объем ипотечного портфеля банков достиг 17,6 трлн рублей, говорится в материалах ЦБ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Рост ипотечного портфеля российских банков в октябре, по предварительным данным, замедлился до 2,9% после рекордных 4,2% в сентябре, говорится в материалах ЦБ.

"По предварительным данным, ипотека замедлилась до 2,9% после рекордных +4,2% в сентябре, что все еще остается очень высоким уровнем", - отметил ЦБ.

Объем ипотечного портфеля банков достиг 17,6 трлн рублей. С начала года рост составил уже 27%, что значительно выше аналогичного показателя 2021 года (23,7%).

При этом объем выданных кредитов в октябре сократился на 19%, до 770 млрд рублей против 955 млрд рублей в сентябре. Выдачи ипотеки с господдержкой в октябре снизились на 17%, до 541 млрд рублей с рекордных 649 млрд рублей в сентябре. Среди факторов - снижение на 19% по "Семейной ипотеке" (до 235 млрд с 289 млрд рублей в сентябре) и на 17% по "Льготной ипотеке" (до 241 млрд с 289 млрд рублей). Выдачи рыночной ипотеки, по предварительным данным, сократились на 25%. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация