Рост ипотечного кредитования в октябре замедлился до 2,9% с рекордных 4,2% в сентябре

Объем ипотечного портфеля банков достиг 17,6 трлн рублей, говорится в материалах ЦБ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Рост ипотечного портфеля российских банков в октябре, по предварительным данным, замедлился до 2,9% после рекордных 4,2% в сентябре, говорится в материалах ЦБ.

"По предварительным данным, ипотека замедлилась до 2,9% после рекордных +4,2% в сентябре, что все еще остается очень высоким уровнем", - отметил ЦБ.

Объем ипотечного портфеля банков достиг 17,6 трлн рублей. С начала года рост составил уже 27%, что значительно выше аналогичного показателя 2021 года (23,7%).

При этом объем выданных кредитов в октябре сократился на 19%, до 770 млрд рублей против 955 млрд рублей в сентябре. Выдачи ипотеки с господдержкой в октябре снизились на 17%, до 541 млрд рублей с рекордных 649 млрд рублей в сентябре. Среди факторов - снижение на 19% по "Семейной ипотеке" (до 235 млрд с 289 млрд рублей в сентябре) и на 17% по "Льготной ипотеке" (до 241 млрд с 289 млрд рублей). Выдачи рыночной ипотеки, по предварительным данным, сократились на 25%.