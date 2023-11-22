"Сбер" объявил победителей международного соревнования по ИИ AIJ Contest 2023

Участникам предлагалось создать мультимодальную модель, которая обыгрывает знатоков интеллектуальных викторин и показывает суперуровень эрудиции

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. "Сбер" выбрал победителей международного соревнования по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey Contest 2023, которое проводится совместно с институтом искусственного интеллекта AIRI. Призовой фонд соревнований достиг рекордных 11,5 млн рублей, сообщила пресс-служба "Сбера".

В этом году в конкурсе участвовали более 1,3 тыс. исследователей данных из 20 стран мира, включая Россию, Индию, Индонезию, Казахстан и другие. Всего, по данным "Сбера", в рамках AIJ Contest 2023 было загружено рекордное количество решений - более 12 тыс., что в два раза больше, чем в прошлом году. Результаты были объявлен в ходе конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey, которая проходит с 22 по 24 ноября.

В рамках AIJ Contest 2023 перед участниками было поставлено пять задач, которые сформировали концепцию SUPER: сила (Strength), уникальность (Unique), персонализация (Personalization), равные возможности (Equal) и помощь (Rescue).

В задаче Strong Intelligence участникам предлагалось создать мультимодальную модель, которая обыгрывает знатоков интеллектуальных викторин и показывает суперуровень эрудиции. В задаче Unique RecSys требовалось обучить алгоритм Reinforcement Learning (RL) подбирать максимально релевантные для пользователей рекламные баннеры на сайте и в приложении "Сбербанк онлайн".

В задаче Personal AI было необходимо создать человекоцентричного ИИ-помощника. Данная задача стала рекордсменом по количеству загруженных решений - более 4,6 тыс. Второй по популярности задачей стала Equal AI, в рамках которой было отправлено участниками более 3 500 решений. Задача заключалась в том, чтобы обучить ИИ-модель распознавать русский жестовый язык (РЖЯ) по видео.

Задача Rescue AI включала разработку нового способа расшифровки генома.

"Наши соревнования - отличная возможность для создания передовых технологий искусственного интеллекта. В этом году мы получили рекордное количество решений. Но я впечатлён даже не столько их количеством, сколько качеством. В этом году участники предложили нестандартные решения для задач, которые представляют серьёзный вызов. Я благодарю всех участников за высокий профессионализм и нестандартное мышление. Это большой вклад в развитие искусственного интеллекта на благо общества", - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого приводятся в сообщении.