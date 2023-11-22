Рынок БАД в РФ может выйти на допандемийный уровень продаж к концу года

По словам замдиректора московского представительства "Эвалар" Екатерины Беляевой, за девять месяцев 2023 года продано всего 288 млрд упаковок

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Рынок биологически активных добавок (БАД) не сильно развивался в последнее время, но к концу года он может выйти на допандемийный уровень продаж. Об этом сообщила замдиректора московского представительства "Эвалар" Екатерина Беляева на круглом столе "Обязательная маркировка, сокращение импорта, тренд на СТМ: новая реальность рынка БАД".

"Рынок БАД в последние годы стагнировал, он не развивался, на текущий момент за девять месяцев этого года продано всего 288 млрд упаковок. И прогноз соответственно наш к концу этого года, что мы выйдем на уровень 2020 года. То есть это допандемийный уровень", - отметила Беляева.

Президент одного из крупнейших российских фармацевтических предприятий АО "Алтайвитамины" Алексей Алехин добавил, что рост рынка БАД сильно усилился во время пандемии. По его словам, это стало поводом, чтобы обратить более пристальное внимание на регулирование сегмента. Дальше стоит пойти в стандартизацию качества продукта для безопасности граждан.

Более того, сейчас идет тенденция к обелению рынка. Руководитель товарной группы "Фарма" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Егор Жаворонков напомнил, что с 1 октября коды маркировки наносятся производителями и импортерами на все добавки. К программе присоединились уже более 1,3 тыс. участников. "Есть уже товарищи-импортеры, которые столкнулись с тем, что немаркированную продукцию и не зарегистрированную по подаваемым декларациям как БАД, они не смогли завести, таможня не пустила", - отметил Жаворонков.