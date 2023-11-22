В ООН заявили, что рассчитывают на восстановление зерновой сделки

Организация продолжает работать с вовлеченными сторонами, отметил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. ООН не оставляет надежды на восстановление в перспективе черноморской зерновой инициативы и работает на этом направлении. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы не сдаемся. Мы продолжаем работать со сторонами, чтобы понять, что можно сделать для ее продолжения, - ответил он на вопрос журналиста о том, прекращена ли работа ООН по возобновлению сделки. - Мы по-прежнему надеемся возродить ее, поскольку верим, что она была значимым достижением не только с точки зрения дипломатии, но и просто с точки зрения снижения цен на продукты питания в мире. А это важный вклад в благополучие людей по всему миру", - добавил Хак.

Он назвал черноморскую зерновую инициативу "недолговечной, но успешной".

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в начале текущего месяца заявил журналистам, что перспективы восстановления черноморской инициативы при нынешней позиции западных стран отсутствуют. Как он подчеркнул, Запад не сделал "ни одного" шага, для того чтобы приблизиться к позиции Москвы в отношении зерновой сделки.

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Он неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована. Тем не менее в Москве утверждают, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.