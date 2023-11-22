Путин назвал развитие колледжей и техникумов залогом успешного развития экономики

Президент отметил, что "государство и впредь будет уделять неустанное внимание созданию современных рабочих мест, подготовке молодых квалифицированных специалистов"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские власти продолжат уделять неустанное внимание внедрению передовых образовательных стандартов в деятельность колледжей и техникумов, в этом состоит залог успешного развития отечественной экономики, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Государство и впредь будет уделять неустанное внимание созданию современных рабочих мест, подготовке молодых квалифицированных специалистов, внедрению передовых образовательных стандартов в деятельность колледжей и техникумов. Вижу в этом залог успешного развития отечественной экономики, повышения ее конкурентоспособности", - говорится в опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме главы государства финалистам Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования.

Путин отметил, что в этом году к конкурсу присоединился почти миллион новых участников из разных регионов страны, а значит, "Большая перемена" приобретает все большую популярность. Финалисты состязаний, по словам президента, проявили незаурядное усердие и упорство, справились со сложными заданиями. Кроме того, многие из них, как указал Путин, уже определились с будущей профессией, поэтому полученный на конкурсе опыт они смогут применить на практике, "ведь "Большая перемена" - это новые знания и навыки, умение работать в команде, совместно решать поставленные задачи".

"Отрадно, что нынешние соревнования были объединены общей темой - "Горжусь Россией", и в течение сезона вы узнавали о выдающихся достижениях наших предков, их научных и географических открытиях, изменивших мир", - добавил глава государства и поблагодарил педагогов, мастеров и наставников финалистов, которые помогают своим ученикам не только изучать историю, но и идти вперед и добиваться намеченных целей.

Конкурс "Большая перемена" является флагманским проектом "Движения первых". Соорганизатором проекта выступает Росмолодежь. Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.