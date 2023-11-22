Объем проведенных на бирже Гонконга IPO упал до минимума за 20 лет

С начала 2023 года первичное размещение акций провела 61 компания, сообщает Ernst & Young

ГОНКОНГ, 22 ноября. /ТАСС/. Объем привлеченных при первичном размещении акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже средств с начала текущего года упал на 59% в годовом выражении, до 41,3 млрд гонконгских долларов (около 5,3 млрд долларов США). Как говорится в докладе аудиторской компании Ernst & Young (EY), это самый низкий показатель за 20 лет.

В документе отмечается, что с начала года по 17 ноября IPO на Гонконгской фондовой бирже провела 61 компания - это на 19% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в 2023 году состоялось только одно первичное размещение акций иностранного предприятия, при этом, как отмечают авторы доклада, это была "китайская компания из Юго-Восточной Азии".

Абсолютное большинство прошедших в Гонконге IPO - 93% - провели компании из материкового Китая. На них же приходится 98% привлеченных при размещении акций средств.

Как подчеркивает EY, снижение активности наблюдается во всем мире: по прогнозам авторов доклада, всего к концу 2023 года IPO в мире проведут 1 244 компании (снижение 12% в годовом выражении), а общий объем привлеченных ими средств составит $119,2 млрд, что на 35% ниже показателя прошлого года.

Гонконгская фондовая биржа была основана в 1891 году и является одной из крупнейших торговых площадок мира.