22 ноября, 19:35

Зеленский сообщил, что через "временные коридоры" с августа прошло более 5 млн тонн грузов

Президент Украины назвал это позитивными результатами

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Украина перевезла через "временные коридоры" в Черном море, созданные в августе после прекращения действия зерновой сделки, почти 5,5 млн тонн грузов. С таким утверждением выступил украинский президент Владимир Зеленский.

"Работа нашего экспортного коридора, позитивные результаты. Уже почти 5,5 млн тонн грузов", - сказал он на видеозаписи в своем Telegram-канале.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. 10 августа Военно-морские силы ВСУ объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".

В ООН, которая выступала организатором сделки, отмечали, что украинские "временные коридоры" не могут заменить зерновую сделку, объем экспорта в рамках которой мог достигать 4 млн тонн продовольствия только за один месяц. Украина при этом вывозит по "временным коридорам" и непродовольственные товары. 

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