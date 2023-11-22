Четыре университетских стартапа представили инвесторам на форуме предпринимательства

Среди проектов продемонстрировали беспламенный походный нагреватель пищи и датчик для сбора данных по влажности почвы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Четыре университетских стартапа были торжественно представлены венчурным инвесторам в рамках питч-сессии на Всероссийском форуме технологического предпринимательства. Сферы применения университетских изобретений находятся в диапазоне от походных нагревателей в пакетах до терминалов связи для спутников, передает корреспондент ТАСС.

"Это стартапы, которые в целом находятся на стадии, когда их могут рассматривать внешние инвесторы. Поэтому в жюри были представители венчурных фондов, крупных финансовых организаций. Эти стартапы отметились тем, что за столь недолгий срок их продукт уже верифицирован рынком. Поэтому мы решили собрать эти проекты для первой венчурной сессии", - рассказал ТАСС директор департамента инфраструктурных проектов Фонда инфраструктурных и образовательных программ Максим Чепезубов.

О проектах

Один из проектов, который представлял студент РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Богдан Якобсон, предлагает датчики для сбора данных по влажности почвы. Такой датчик является портативной метеостанцией, измеряет показатели окружающей среды, такие как освещенность, температура почвы, давление, параметры приземной части ветра, влажность. Он работает от солнечной батареи все лето и передает данные в личный кабинет агронома.

Стартап-студии Грозненского государственного нефтяного технического университета под руководством доцента Ислама Саламова посвящен подсветке рекламных билбордов. Он использует солнечный генератор, ячейки и систему накопления энергии. Студия рассчитывает к 2027 году выйти на пять тысяч систем и выручку более 400 млн рублей.

Коллектив стартап-студии Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева во главе с Антоном Кузенковым разработал беспламенный походный нагреватель пищи. Прибор помещается в пакет, в одном из двух отделений которого находится химический элемент с запатентованным составом. Для нагревания к химикату надо просто добавить воды.

Четвертый стартап из студии МФТИ под руководством Алексея Космынина разрабатывает абонентские терминалы для новых спутниковых систем связи. Эти приборы гораздо дешевле мировых аналогов за счет того, что не требуют специальных микросхем. Стоимость одного терминала разработчики планируют уложить в 200 тысяч рублей.

Найдут ли проекты финансирование, покажет ближайшее будущее.

Всероссийский форум технологического предпринимательства проходит в Москве 22-23 ноября в кластере "Ломоносов" в инновационном центре МГУ. Это главное отраслевое мероприятие года для лидеров университетских стартапов, а также связанных с ними преподавателей вузов, представителей венчурных фондов и крупного бизнеса, государственных институтов развития. Форум является ключевым мероприятием федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".