Энергетики завершили восстановление электроснабжения потребителей Сибири

В Минэнерго РФ сообщили, что из-за повреждений электросетевого комплекса основной задачей было восстановить электроснабжение отключенных потребителей, в том числе посредством временных схем

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Энергетические компании завершили восстановление энергоснабжения потребителей Сибири, отключенного из-за экстремальной погоды, сообщило Минэнерго РФ.

"Электросетевыми компаниями завершены основные первоочередные работы по восстановлению электроснабжения потребителей регионов Сибири, отключенных в результате воздействия экстремальных погодных условий 19-20 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, из-за значительных повреждений электросетевого комплекса основной задачей энергетиков было восстановить электроснабжение отключенных потребителей, в том числе посредством временных схем. В дальнейшем энергокомпании продолжат восстановление штатных схем функционирования электросетей и оперативную отработку новых заявок по сети 0,4 кВ.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. Ранее в Минэнерго сообщали, что под отключение попали свыше 225 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей.