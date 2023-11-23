Кабмин обсудит подготовку ЖКХ к зимнему сезону

Также министрам предстоит рассмотреть законопроект, предусматривающий внесение в Единый государственный реестр недвижимости

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание. На повестку дня вынесено девять вопросов, ключевым из которых станет подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к предстоящей зиме.

В конце октября этот вопрос обсуждался на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, принимавший участие в этой встрече, тогда отмечал, что в целом по стране уровень готовности многоквартирных домов к отопительному сезону составляет 99,6%, объекты социальной сферы подготовлены на 99,9%, а общий уровень готовности коммунальной инфраструктуры составляет 99,4%. Как уточнял министр, речь идет о 72 тыс. котельных, 165 тыс. км тепловых сетей, 706 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения.

Файзуллин обращал внимание на то, что большая работа по подготовке к зиме проводится и на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По данным Минстроя, план подготовки объектов новых регионов к зиме включает в себя более 42 127 многоквартирных домов, 5 170 социальных объектов, 3 тысячи котельных и 31 тысячу км сетей, указывал министр.

Изменения в ведении ЕГРН

Кабинету министров также предстоит рассмотреть законопроект, предусматривающий внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данных о членах семьи собственника приватизированной или кооперативной квартиры. Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе Ассоциации юристов России, эта инициатива направлена на реализацию правовых позиций Конституционного суда РФ и укрепление правовой защищенности покупателей жилья. Предполагается, что в ЕГРН будут вноситься как сведения о проживающих в квартире бывших членах семьи собственника приватизированной квартиры, если при приватизации у них были равные права пользования этим помещением, так и сведения о проживающих в кооперативной квартире членах семьи собственника. Информацию при этом можно будет внести на основании заявления от собственника.

Сфера финансов

На заседании планируется обсудить выделение в 2023 году из резервного фонда правительства средств регионам, принимающим лиц, вынужденно покинувших Украину и российские территории, на которых введены максимальный (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области) и средний (Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь) уровни реагирования. Как уточняют в правительстве, это решение призвано компенсировать субъектам РФ расходы на размещение и питание находившихся в пунктах временного размещения указанных категорий граждан.

На предстоящем мероприятии речь также пойдет о предоставлении средств Фонду пенсионного и социального страхования РФ на выплаты по детским пособиям, а также о финансировании проекта по реконструкции концертного зала в Тамбове.

Другие темы

Кроме того, в центре внимания кабинета министров будет вопрос об уточнении полномочий Минцифры. Как уточняется в материалах, ведомство предлагается наделить правом по принятию решения об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в целях размещения, ремонта и эксплуатации линий и сооружений связи на территориях двух и более субъектов РФ.

Среди других тем, которые будет обсуждаться в четверг, - уточнение полномочий Минсельхоза в области семеноводства, внесение поправок в Налоговый кодекс РФ и приведение к единым нормам аэронавигационного обслуживания, аэропортового и наземного обеспечения полетов авиации МЧС России.