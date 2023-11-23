22 ноября, 21:08

Кабмин обсудит подготовку ЖКХ к зимнему сезону

Также министрам предстоит рассмотреть законопроект, предусматривающий внесение в Единый государственный реестр недвижимости

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание. На повестку дня вынесено девять вопросов, ключевым из которых станет подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к предстоящей зиме.

В конце октября этот вопрос обсуждался на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, принимавший участие в этой встрече, тогда отмечал, что в целом по стране уровень готовности многоквартирных домов к отопительному сезону составляет 99,6%, объекты социальной сферы подготовлены на 99,9%, а общий уровень готовности коммунальной инфраструктуры составляет 99,4%. Как уточнял министр, речь идет о 72 тыс. котельных, 165 тыс. км тепловых сетей, 706 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения.

Файзуллин обращал внимание на то, что большая работа по подготовке к зиме проводится и на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По данным Минстроя, план подготовки объектов новых регионов к зиме включает в себя более 42 127 многоквартирных домов, 5 170 социальных объектов, 3 тысячи котельных и 31 тысячу км сетей, указывал министр.

Изменения в ведении ЕГРН

Кабинету министров также предстоит рассмотреть законопроект, предусматривающий внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данных о членах семьи собственника приватизированной или кооперативной квартиры. Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе Ассоциации юристов России, эта инициатива направлена на реализацию правовых позиций Конституционного суда РФ и укрепление правовой защищенности покупателей жилья. Предполагается, что в ЕГРН будут вноситься как сведения о проживающих в квартире бывших членах семьи собственника приватизированной квартиры, если при приватизации у них были равные права пользования этим помещением, так и сведения о проживающих в кооперативной квартире членах семьи собственника. Информацию при этом можно будет внести на основании заявления от собственника.

Сфера финансов

На заседании планируется обсудить выделение в 2023 году из резервного фонда правительства средств регионам, принимающим лиц, вынужденно покинувших Украину и российские территории, на которых введены максимальный (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области) и средний (Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь) уровни реагирования. Как уточняют в правительстве, это решение призвано компенсировать субъектам РФ расходы на размещение и питание находившихся в пунктах временного размещения указанных категорий граждан.

На предстоящем мероприятии речь также пойдет о предоставлении средств Фонду пенсионного и социального страхования РФ на выплаты по детским пособиям, а также о финансировании проекта по реконструкции концертного зала в Тамбове.

Другие темы

Кроме того, в центре внимания кабинета министров будет вопрос об уточнении полномочий Минцифры. Как уточняется в материалах, ведомство предлагается наделить правом по принятию решения об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в целях размещения, ремонта и эксплуатации линий и сооружений связи на территориях двух и более субъектов РФ.

Среди других тем, которые будет обсуждаться в четверг, - уточнение полномочий Минсельхоза в области семеноводства, внесение поправок в Налоговый кодекс РФ и приведение к единым нормам аэронавигационного обслуживания, аэропортового и наземного обеспечения полетов авиации МЧС России. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация