22 ноября, 21:09

Соцфонд за девять месяцев израсходовал 9,7 трлн рублей

На 5,5% увеличились расходы на выплату страховых пенсий, также говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения бюджета СФР за январь - сентябрь 2023 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Социальный фонд России (СФР) с января по сентябрь 2023 года израсходовал 9,7 трлн рублей, это на 11,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения бюджета СФР за январь - сентябрь 2023 года.

"За январь - сентябрь 2023 года Фондом израсходовано 9 670 077,97 млн рублей. <…> По сравнению с аналогичным периодом 2022 года расходы выросли на 1 015 656,14 млн рублей (на 11,7 %), что обусловлено ростом размеров пенсий и социальных пособий в связи с индексацией, а также выполнением Фондом с 2023 года новых полномочий по выплате пособий семьям с детьми", - говорится в документе.

Также отмечается, что на 5,5% увеличились расходы на выплату страховых пенсий - всего 6,4 трлн рублей. Число получателей страховых пенсий на 1 октября 2023 года составило 37,2 млн человек, из них 7 млн - работающих пенсионеров. Федеральную доплату к пенсии, по данным документа, получали 2,8 млн человек. На эти цели направили 73,1 млрд рублей.

"Основная доля расходов на социальное обеспечение населения (47,6%) приходится на страховое обеспечение по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Расходы по данному виду страхования по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в целом снизились на 9 270,100 000 млн рублей (на 1,6%), на что в основном повлияло уменьшение выплат пособий по временной нетрудоспособности", - говорится в записке. При этом отмечается, что расходы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний выросли на 15,7%.

Кроме того, за девять месяцев этого года Соцфонд направил на ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 342,4 млрд рублей. По данным на 1 октября право на ЕДВ имеют 14,4 млн россиян.

В целом, как отметили в Счетной палате, бюджет СФР за девять месяцев 2023 года исполнен с дефицитом в объеме 859,8 млрд рублей. Источником финансирования дефицита стали остатки средств, образовавшиеся на начало 2023 года, говорится в документе. На 1 октября 2023 года остатки составили 1,2 трлн рублей. 

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