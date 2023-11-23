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Соцфонд за январь - сентябрь вдвое увеличил расходы на поддержку семей

Рост расходов обусловлен в том числе осуществлением Фондом в 2023 году новых полномочий по выплате пособий на детей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Социальный фонд России с января по сентябрь 2023 года направил 1,4 трлн рублей на меры поддержки семей с детьми, эта сумма вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения бюджета Фонда за январь - сентябрь 2023 года.

"На реализацию мер социальной поддержки семей с детьми за январь - сентябрь 2023 года израсходовано 1 354 912,47 млн рублей, что в два раза больше расходов аналогичного периода 2022 года. Рост расходов обусловлен в том числе осуществлением Фондом в 2023 году новых полномочий по выплате пособий на детей. Так, на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка израсходовано 97 689,59 млн рублей, на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка - 630 758,70 млн рублей", - говорится в документе.

Кроме того, на 13,8% увеличились расходы на материнский капитал - они составили 330 млрд рублей. Как отмечается в записке, увеличение расходов связано с ростом обращений за распоряжением средствами маткапитала практически по всем направлениям использования средств. Также на 1,1% выросло число семей с детьми, получивших сертификат на материнский капитал. Всего с начала реализации программы маткапитал получили 13,5 млн семей, говорится в документе. 

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