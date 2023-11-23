В 19 регионах РФ за девять месяцев ни разу не провели МГИ для выявления онкологии

Всего с января по сентябрь 2023 года в России провели 190,61 тыс. таких исследований, отметили в Счетной палате

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Молекулярно-генетические исследования (МГИ) в целях выявления онкологических заболеваний за период с января по сентябрь 2023 года ни разу не проводились в 19 регионах России, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения бюджета ФОМС за январь - сентябрь 2023 года.

"Анализ данных в разрезе субъектов Российской Федерации показал, что по итогам девяти месяцев 2023 года на территориях 19 субъектов Российской Федерации молекулярно-генетические исследования в целях выявления онкологических заболеваний не осуществлялись", - говорится в документе, при этом отмечается, что в этих субъектах РФ "проводились противоопухолевая лекарственная терапия и госпитализация пациентов с онкологическими заболеваниями (в рамках круглосуточного и дневного стационаров)".

Согласно документу, в целом по стране за первые девять месяцев 2023 года количество проведенных МГИ составило 190,61 тыс., что составляет 99,5% от годовых плановых показателей. На финансовое обеспечение этих исследований было потрачено более 1,7 млрд рублей, отмечается в записке.

В Счетной палате также отметили, что комиссия по разработке территориальной программы ОМС не утвердила плановые показатели по количеству исследований и финансовых затрат на МГИ с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии в девяти регионах России.

"Требуется дополнительный анализ со стороны Минздрава России и ФОМС с целью выявления причин непроведения МГИ в указанных субъектах Российской Федерации", - отмечается в записке.