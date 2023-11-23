22 ноября, 23:26

Сахалинская область стала лидером по выращиванию мальков лососей в ДФО

В регионе вырастили и выпустили в водные объекты более 110 млн мальков лососей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Сахалинские рыбоводы в этом году вырастили и выпустили в водные объекты более 110 млн мальков лососей - на 6 млн штук больше запланированного объема. Это самый лучший показатель среди других регионов, сообщили журналистам в Росрыболовстве.

"Наибольший объем выпуска пришелся на Сахалинский филиал, где было выпущено более 110 млн штук лососевых, план - 104 млн штук", - рассказали в ведомстве.

Всего дальневосточные филиалы выпустили более 201,7 млн экземпляров лососевых видов рыб, план - 177,97 млн. Государственное задание перевыполнено более чем на 13%. Специалисты Северо-Восточного филиала обеспечили выпуск 24,28 млн молоди. Сотрудники Охотского филиала отправили в водные объекты более 12,55 млн штук лососевых видов рыб, а Амурского филиала - более 46,42 млн. Приморский филиал завершил выпуски лососевых в объеме 8 млн экземпляров.

Значительный объем в общем выпуске лососевых составляют кета и горбуша. Это ценные промысловые виды рыб. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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