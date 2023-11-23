"Известия": Россия начнет проверять производства иностранных вин

Россельхознадзор работает над заключением меморандумов о взаимопонимании между ведомствами в области виноделия заинтересованных стран, пишет газета

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия намерена проверить и оценить технологию производства вин, поставляемых из-за границы. Россельхознадзор ведет переговоры с другими странами, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минсельхоз.

"Сейчас для реализации этого положения Россельхознадзор проводит работу по заключению меморандумов о взаимопонимании между ведомствами в области виноделия заинтересованных стран", - сообщили газете в ведомстве.

В Минсельхозе рассказали, что согласно закону "О виноградарстве и виноделии в РФ" российские органы власти имеют право контролировать технологию производства продукции, которая ввозится в страну, на территориях иностранных государств. Специалисты Россельхознадзора планируют выезжать на площадки с аудитом и оценивать технологию изготовления напитков.

В Россельхознадзоре рассказали газете, что оценка производства необходима для контроля на территориях иностранных государств соответствия технологии изготовления винодельческой продукции. Отмечается, что наиболее активные переговоры идут с Арменией, Молдавией и Сербией. Служба не уточнила, какие именно этапы производства будут оцениваться на практике. На сегодняшний день Россельхознадзор направил проект меморандума в 21 страну, в которых производят 90% напитков, поставляемых в РФ.