23 ноября, 01:24

"Известия": Россия начнет проверять производства иностранных вин

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Россельхознадзор работает над заключением меморандумов о взаимопонимании между ведомствами в области виноделия заинтересованных стран, пишет газета

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия намерена проверить и оценить технологию производства вин, поставляемых из-за границы. Россельхознадзор ведет переговоры с другими странами, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минсельхоз.

Читайте также
В Минфине не обсуждают дополнительное повышение пошлин на вино из некоторых странЭкспорт вина из Грузии в Россию с января по октябрь сократился на 1,8%

"Сейчас для реализации этого положения Россельхознадзор проводит работу по заключению меморандумов о взаимопонимании между ведомствами в области виноделия заинтересованных стран", - сообщили газете в ведомстве.

В Минсельхозе рассказали, что согласно закону "О виноградарстве и виноделии в РФ" российские органы власти имеют право контролировать технологию производства продукции, которая ввозится в страну, на территориях иностранных государств. Специалисты Россельхознадзора планируют выезжать на площадки с аудитом и оценивать технологию изготовления напитков.

В Россельхознадзоре рассказали газете, что оценка производства необходима для контроля на территориях иностранных государств соответствия технологии изготовления винодельческой продукции. Отмечается, что наиболее активные переговоры идут с Арменией, Молдавией и Сербией. Служба не уточнила, какие именно этапы производства будут оцениваться на практике. На сегодняшний день Россельхознадзор направил проект меморандума в 21 страну, в которых производят 90% напитков, поставляемых в РФ. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация