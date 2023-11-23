23 ноября, 01:25
Международная выставка-форум "Россия"

В Туве планируют продлить программу льготной ипотеки

Ее сроки предполагается перенести как минимум до конца 2024 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Программу льготной ипотеки в Туве планируют продлить как минимум до конца 2024 года. Об этом сообщил ТАСС глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в кулуарах выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Мы будем обязательно продлевать льготную ипотеку под 2%. Она сделана до 1 июля 2024 года. Мы планируем продлить минимум до конца 2024 года. Мы все понимаем, что программа стимулирует жилищный рынок. Сейчас застройщики очень заинтересованы в республике. Пока работает льготная ипотека, они хотят оформить много деклараций для того, чтобы было достаточное предложение для людей", - сказал Ховалыг.

Осенью 2022 года на парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" в Совете Федерации Ховалыг предложил распространить программу "Дальневосточная ипотека" на Туву. Планируется построить в республике по данной программе около 5 тыс. кв. м жилья.

В конце июля 2023 года в регионе одобрили программу льготной ипотеки под 2%. На эти цели из федерального бюджета выделят 250 млн рублей в 2023 году. Программа рассчитана до июля 2024 года. Максимальная сумма ипотеки - 6 млн рублей, первоначальный взнос - 15%.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
РоссияТываХовалыг, Владислав ТоварищтайовичМеждународная выставка-форум "Россия"
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