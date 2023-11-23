Роскачество обнаружило в пельменях патогенные бактерии

В продукции "Вкусвилл" выявлены листерии, а в пельменях "Горячая штучка", "Мясной дворик", "Сибирская коллекция", "Рестория" и "Тураково" - сальмонеллы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Роскачество обнаружило в продаваемых в России пельменях сою и перемолотые кости, а также патогенные бактерии - листерии и сальмонеллы. Об этом говорится в результатах исследования организации, которые есть в распоряжении ТАСС.

Роскачество исследовало пельмени 20 наиболее популярных торговых марок (ТМ) по 587 показателям качества и безопасности.

"Перемолотые кости: в продукции торговых марок "Горячая штучка", "Ложкаревъ", "Стародворье", "Тураково" и Caesar были обнаружены частицы костной ткани. Они могли попасть в фарш из-за использования мяса механической обвалки. Из указанных ТМ только производитель "Горячей штучки" указал это в составе", - рассказали эксперты.

В некоторых пельменях эксперты выявили патогенные бактерии: в продукции "Вкусвилл" обнаружены листерии, а в продукции "Горячая штучка", "Мясной дворик", "Сибирская коллекция", "Рестория" и "Тураково" - сальмонеллы. В пельменях "Горячая штучка" зафиксировано повышенное количество микроорганизмов, в "Останкинских традиционных", "Стародворье" и "Ложкаревъ" - кишечная палочка, а продукции под брендом "Зеленая линия" выявлены оба нарушения. Они могли возникнуть как из-за несоблюдения санитарно-гигиенических требований на производстве, так и вследствие нарушения температурного режима при транспортировке, хранении или реализации, объяснили в Роскачестве.

Всего в ходе исследования было выявлено 13 торговых марок с нарушениями по микробиологии. Несколько производителей оперативно отреагировали на результаты исследования и предоставили в Роскачество информацию о корректирующих мероприятиях. В итоге несоответствия у 23% "проблемных" пельменей исправлены. В продукции торговых марок "Атяшево", "Ашан", "Большая кастрюля", "Гранд меню", "Мясновъ", "Цезарь", "Мираторг", "Чернышихинские пельмени", "Сергиев канон" и Caesar проблем с микробиологией нет, отмечается в исследовании.

Эксперты также обнаружили в продукции 14 торговых марок ингредиенты, не заявленные на маркировке. Например, соевый белок выявлен в пельменях "Тураково", мясо птицы - в продукции под брендами "Ашан", "Ложкаревъ", "Стародворье", "Тураково" и Caesar. Также некоторые производители не указали в составе крахмал, клетчатку, коллагеновый животный белок, пищевые добавки каррагинан и камедь рожкового дерева. По данным Роскачества, больше всего мясной начинки в пельменях "Вкусвилл", "Мясновъ" и "Рестория", мало начинки в продукции "Тураково" и "Ашан".

Итоги и реакция производителей

По результатам лабораторных испытаний эксперты пришли к выводу, что все проверенные пельмени не соответствуют требованиям опережающего стандарта Роскачества. Соответственно, в этой категории продуктов нет претендентов на российский знак качества.

Все производители проинформировали о принятии в работу результатов исследования, а торговые сети провели претензионную работу с поставщиками, подчеркнули в Роскачестве. В частности, Красногорский МПК (производитель пельменей "Мясной дворик") разработал план корректирующих мероприятий, Щелковский МПК ("Сибирская коллекция") направил продукцию на дополнительные исследования, "Мясная галерея" ("Горячая штучка") усилил входной контроль сырья. Производитель пельменей "Вкусвилл" ("Чали") изменил порядок допуска мясного сырья в производственный процесс, пересмотрел программу мониторинга, увеличил периодичность проведения испытаний микробиологического контроля.

Компания "Деликатесы Сибири" ("Зеленая линия") провела внеплановое обучение персонала, усилила входной контроль сырья и контроль санитарного состояния производственных цехов. Фабрика "Уральские пельмени" ("Ашан") усилила контроль за качеством продукции и увеличила количество исследований по показателям безопасности. "Юрьев-Польский мясокомбинат" ("Тураково") провел аудит пельменного цеха, а также проверку качества входящего сырья и соблюдения санитарных норм, уточнили в Роскачестве.