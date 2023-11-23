23 ноября, 02:43

Пользователи криптобиржи Binance вывели за сутки более $1 млрд

AP Photo/ Richard Drew
© AP Photo/ Richard Drew

При этом компания все еще имеет активы на сумму свыше $65 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Пользователи криптобиржи Binance за последние сутки вывели более $1 млрд, не считая биткойнов. Об этом в среду сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные аналитической компании Nansen.

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Причинами глобального вывода средств, согласно телеканалу, стали недавняя отставка генерального директора Binance Чанпэна Чжао, нарушение криптобиржей закона о банковской тайне и выписанный в связи с этим штраф на сумму $4,3 млрд.

Как отмечает Nansen, несмотря на потери, Binance все еще владеет активами на сумму более $65 млрд, что делает ее достаточно устойчивой к внезапному оттоку капитала.

Криптовалютная биржа Binance является ведущей в мире системой для торговли цифровыми активами. Она была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпэном Чжао. В 2021 году китайские власти заблокировали сайт и мобильное приложение Binance, что стало очередным шагом правительства по борьбе с предоставлением услуг по криптовалютным транзакциям в стране. 

© Информационное агентство ТАСС
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