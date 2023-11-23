Сеть "Медси" возглавила рейтинг Forbes крупнейших медицинских компаний России

Второе место заняла группа компаний "Мать и дитя", а на третьем расположился "Европейский медицинский центр"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российская частная медицинская сеть "Медси" (входит в АФК "Система") вновь заняла лидирующее место в составленном журналом Forbes рейтинге, в который вошли 20 крупнейших медицинских компаний РФ, суммарно заработавших за год 208 млрд рублей. Список опубликован на сайте издания.

Как пишет журнал, за 2022 год выручка "Медси" составила 35,98 млрд рублей. В начале 2022 года медицинская сеть приобрела у Национальной медицинской сети клиники "Диалайн" в Волгограде и "Промедицина" в Уфе. В первом полугодии 2022 года количество посещений выросло на 25%, до 6,9 млн, выручка - на 18,3%, до 17,3 млрд рублей. При этом средний чек снизился на 5,3%, до 2 800 рублей. За первые шесть месяцев 2022 года были открыты 10 новых медицинских учреждений сети в Москве, Красногорске, Перми и Нижневартовске, сообщает Forbes.

Второе место в рейтинге заняла группа компаний "Мать и дитя" (выручка 25,22 млрд рублей). В состав компании входят 10 многопрофильных госпиталей и 40 амбулаторных клиник. В них за шесть месяцев 2022 года было принято 4 109 родов, проведено 8 223 цикла ЭКО. Количество амбулаторных посещений снизилось на 2,1%, до 878 458, добавляет журнал.

Замыкает тройку лидеров "Европейский медицинский центр" (EMC). Его выручка в 2022 году составила 23,2 млрд рублей. В июле 2021 года EMC стала второй после MDMG ("Мать и дитя") сетью клиник, вышедших на биржу. Компания была оценена в $1,1 млрд. В первом полугодии 2022 года средний чек амбулаторного приема в EMC вырос до €300, количество визитов в поликлиники сети увеличилось на 19,5%, до 238 258.

В рейтинг издания также вошли "СМ-Клиника" (выручка в 2022 году - 17,2 млрд рублей), "Мединвестгрупп" (14,25 млрд рублей), Медицинский институт имени Березина Сергея, Санкт-Петербург (10,09 млрд рублей), медицинская сеть "Медскан" (8,46 млрд рублей), сеть клиник "Скандинавия" и "Скандинавия АВА-ПЕТЕР" (8,14 млрд рублей), клиника "Эксперт" (7,66 млрд рублей), сеть частных медицинских центров "Екатерининская" (7,59 млрд рублей) и др.