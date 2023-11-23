В Якутске открылся федеральный форум "Цифровой алмаз"

Ожидается, что за 2 дня мероприятие посетят около 1,5 тыс. человек

ЯКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Федеральный форум "Цифровой алмаз" открылся в Якутске с участием главы Якутии Айсена Николаева. Мероприятие продлится до 24 ноября включительно, передает корреспондент ТАСС.

"Большое количество регионов, большое количество компаний самого разного профиля связаны с цифрой. <...> Мы ожидаем, что за 2 дня порядка 1,5 тыс. человек посетят площадки форума, а в [формате] онлайн мы открыты всему миру, и уверен, что там будут десятки тысяч тех, кто подключится и будет смотреть за площадками форума", - сказал на церемонии открытия Николаев.

Он выразил надежду, что в ходе мероприятия будут сделаны "первые наработки и практические предложения для Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны, правительства Российской Федерации для включения их в новый национальный проект "Экономика данных".

В начале сентября президент России Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Нацпроект должен предусматривать создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественного оборудования, технологий и программного обеспечения, в том числе облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей.

Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске второй год подряд. Основной площадкой выступает креативный кластер "Квартал труда". На форуме участники обсудят цифровое и технологическое развитие страны, вопросы импортозамещения, создания отечественной киноплатформы, перспективы медиа и IТ-отрасли. Запланированы сессии по четырем трекам по темам цифрового будущего, цифрового контента, геймдева и медиа.