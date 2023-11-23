23 ноября, 03:27
Экстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области

Пассажирам севшего в поле под Новосибирском самолета выплатили более 15 млн рублей

Речь идет о борте "Уральских авиалиний", который 12 сентября выполнял рейс по маршруту Сочи - Омск и совершил аварийную посадку

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который 12 августа выполнял рейс по маршруту Сочи - Омск и совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области, получили 15,8 млн рублей компенсаций.

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Что известно об экстренной посадке Airbus A320 под Новосибирском

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Альфастрахование".

"Выплату получили 158 пассажиров на общую сумму 15,8 млн рублей - по 100 тыс. рублей каждому", - пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что все пассажиры, которые обратились за выплатой, получили ее. "По-прежнему есть несколько пассажиров, которые не обратились в авиакомпанию, хотя осведомлены о такой возможности", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияНовосибирская областьЭкстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области
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