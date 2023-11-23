В Еврейской автономной области в 2023 году урожай картофеля вырос в 1,5 раза

Ожидаемое производство валовой продукции сельского хозяйства региона в этом году составит 7,5 млрд рублей

ТАСС, 23 ноября. Урожайность картофеля увеличилась в Еврейской автономной области (ЕАО) в 2023 году по сравнению с 2022 годом в полтора раза - до 196 ц с га. Сельскохозяйственные предприятия и фермеры собрали картофель с 268,7 га, сообщил ТАСС начальник департамента промышленности и сельского хозяйства регионального правительства Алексей Безуглый.

"Сельхозорганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами картофель убран с площади 268,7 га или 100% от площади посадки, валовой сбор составил 5,3 тыс. тонн при средней урожайности 196,9 ц с га, что выше урожайности 2022 года в 1,5 раза - 129,5 ц с га", - сообщил Безуглый.

Ожидаемое производство валовой продукции сельского хозяйства региона в этом году составит 7,5 млрд рублей или 100,5% в сопоставимой оценке к 2022 году. Общая стоимость продукции растениеводства составит 6 млрд рублей или 100,6%. Посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории автономии во всех категориях хозяйств составила 122,7 тыс. га или 105% к прошлому году. Для зерновых культур было использовано 6,9 тыс. га (121,5% к 2022 году), для сои - 113,5 тыс. га (104,5%), картофеля - 1,8 тыс. га (83,8%), овощей - 0,4 тыс. га. (97,4%), кормовых культур - 0,1 тыс. га (в 6,6 раз больше чем годом ранее).

Сельскохозяйственные организации и фермеры убрали ранние зерновые культуры с площади 4 653 га - 93,7% от посевной площади. Валовой сбор составил 6 тыс. тонн при средней урожайности 13,3 центнера с гектара. Урожай сельскохозяйственных культур на 319 га убрать не удалось из-за подтопления некоторых земельных участков грунтовыми водами в августе. Овощи убраны с площади 35,2 га - 64% от посевной площади. На невыполнение плана уборочных работ повлияла низкая урожайность моркови, уборка которой при понесенных затратах оказалась нецелесообразной.

В регионе убрано 108 тыс. га сои (92% от посевной площади). Стабильному завершению уборочных работ помешало выпадение осадков выше нормы в первой декаде ноября. Часть посевов сои остается под снежным покровом, полностью завершить уборочные работы в текущем году невозможно. Уборка кукурузы продолжается, посевная площадь этой культуры составляет почти 1,3 тыс. га, что в 3,1 раза больше уровня прошлого года. Убрано 340 га, валовой сбор составил 2,1 тыс. тонн, средняя урожайность 61,8 ц с га.

Показатели животноводства

Общая стоимость продукции животноводства в этом году составила 1,5 млрд рублей или 100,1% к уровню прошлого года. Численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах региона составляет 6 364 голов (103% к уровню 2022 года), в том числе коров 2 682 ( 99% к уровню прошлого года).

Объем произведенного молока за 10 месяцев составил 8 тыс. тонн (97% в сравнении с уровнем прошлого года), производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 0,9 тыс. тонн или 91% по сравнению с уровнем прошлого года. В регионе произвели 10,9 млн яиц - 101% в сравнении с уровнем 2022 года.

Меры поддержки

В этом году в автономии четыре крестьянских фермерских хозяйств получили гранты на развитие семейной фермы. Также финансовую поддержку получили три агростартапа и один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Общая сумма грантов составила 70,5 млн рублей.

По подпрограмме "Современный облик сельских территорий" будут открыты два модульных клуба в Смидовичском муниципальном районе. Также ведется капитальный ремонт ветеринарной станции, для которой уже приобретены автомобиль и оборудование. На реализацию подпрограммы выделено 38,4 млн рублей. Также ведется подготовка долгосрочных планов развития 15 опорных населенных пунктов области, реализация мероприятий по которым начнется в 2025 году. В регионе обучили 11 специалистов по осеменению, которые будут работать с крупным рогатым скотом в сельскохозяйственных организациях, крестьянских и личных подсобных хозяйствах населения области.