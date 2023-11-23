23 ноября, 04:00,
обновлено 23 ноября, 04:03

Роснедра ожидают прироста запасов нефти в 2023 году на уровне 470 млн тонн

В ведомстве также прогнозируют, что объем инвестиций на геологоразведку углеводородного сырья в 2023 и в 2024 году сохранится на уровне прошлых лет

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Прирост запасов нефти и конденсата в 2023 году по итогам геологоразведочных работ может составить 470 млн тонн, а прирост запасов газа - 630 млрд куб. м. Об этом сообщили ТАСС в Роснедрах.

Ведомство отмечает, что, по предварительным данным, объемы геологоразведки недропользователями сохранятся на уровне 2022 года.

Роснедра также прогнозируют, что объем инвестиций со стороны недропользователей на геологоразведку углеводородного сырья в 2023 и в 2024 году сохранит тенденцию прошлых лет. Так, в ведомстве напомнили, что в последние годы показатель составлял около 300 млрд рублей, в 2022 году он достиг 315,7 млрд рублей. "При этом в условиях сохраняющегося санкционного давления об увеличении инвестиций в ГРР (геологоразведку - прим. ТАСС) говорить преждевременно", - подчеркнули в ведомстве.

По данным Роснедр, недропользователи в начале года заявляли плановый объем инвестиций в геологоразведку твердых полезных ископаемых (ТПИ) в 78,5 млрд рублей. Сейчас ведомство ожидает, что показатель составит не менее 63 млрд рублей, или не менее 80% от плана. Финансирование работ по ТПИ вырастет по сравнению с 2022 годом, когда показатель находился на уровне 62,7 млрд рублей.

"Прогнозировать затраты на 2024 год сложно, однако из года в год недропользователи планомерно наращивают объемы финансирования в геологоразведку ТПИ. Таким образом, сумма в 64-65 млрд [рублей] представляется вполне достижимой", - добавили в ведомстве.

Открытые месторождения

Кроме того, в Роснедрах отметили, что с начала года в России открыто уже 30 месторождений углеводородного сырья. Среди них одно крупное - нефтегазоконденсатное месторождение Р. У. Маганова на шельфе Каспийского моря, открытое "Лукойлом", с запасами 8,4 млн тонн нефти и 136 млрд куб. м газа. Одно месторождение является средним по размеру - месторождение имени В. П. Орлова, открытое в Оренбургской области "Газпром нефтью", с запасами 7,5 млн тонн нефти. "Остальные открытые месторождения - мелкие и очень мелкие по запасам", - добавили в ведомстве.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что объем добычи нефти в России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 527 млн тонн, а газа - 642 млрд куб. м. Таким образом, добыча газа по итогам года может быть практически полностью восполнена новыми запасами, а добыча нефти - на 81%. 

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