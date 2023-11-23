Си Цзиньпин указал на важность цифровизации в развитии глобальной торговли

Председатель КНР отметил, что сейчас цифровая торговля "переживает бум"

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Экономическая цифровизация играет важную роль в развитии международной торговли, в связи с чем Китай активно содействует внедрению инноваций и продвижению сотрудничества в этой сфере. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Глобальная цифровая торговля переживает бум и стала новой отличительной особенностью в международном товарообмене, - говорится в обращении, которое китайский лидер направил участникам Второй Всемирной выставки цифровой торговли, открывшейся 23 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). - В последние годы Китай предпринимает активные шаги, ориентируясь на международные принципы в торгово-экономической сфере, которые опираются на высокие стандарты".

Как уточнил китайский лидер, Пекин "создал надежную систему управления цифровой торговлей, способствует ее реформированию и инновациям". "Путем собственного развития наша страна непрерывно предоставляет миру новые возможности", - подчеркнул он.

Си Цзиньпин выразил надежду, что цифровая торговля станет новым импульсом для глобального экономического роста.