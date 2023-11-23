Японские компании объединятся для подготовки специалистов по кибербезопасности

В проекте примут участие телекоммуникационный холдинг NTT, корпорации NEC, Toshiba, Hitachi и консалтинговый гигант NRI

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Пять крупнейших японских компаний из сфер телекоммуникаций и электроники создадут совместную фирму, которая будет заниматься подготовкой специалистов в области кибербезопасности. Об этом сообщила газета Sankei.

В проекте примут участие крупнейший в стране телекоммуникационный холдинг NTT, а также корпорации NEC, Toshiba, Hitachi и консалтинговый гигант NRI. Подчеркивается, что новое объединение станет первой в своем роде компанией в сфере кибербезопасности, которая сосредоточится именно на развитии человеческих ресурсов и подготовке кадров.

Помимо непосредственной подготовки специалистов в этой области, новая компания планирует создать банк данных прошедших подготовку кадров, что облегчит их дальнейшее трудоустройство в частном секторе. В рамках этого проекта также будет осуществляться обмен данными с госструктурами и компаниями оборонного сектора.