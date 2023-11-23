23 ноября, 05:27

Ростех разработал мини-камеры для технического зрения

Они смогут заменить импортные аналоги в системах видеомониторинга, сканирования и контроля производственных процессов, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" Ростеха начал испытания миниатюрных камер для технического зрения, которые могут заменить импортные аналоги в системах видеомониторинга, сканирования и контроля производственных процессов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Разработкой камеры занималось входящее в "Росэлектронику" НПП "Пульсар".

"Использование отечественной электронно-компонентной базы в новых камерах "Пульсара" позволит оперативно проводить техническое обслуживание и замену существующих систем машинного зрения. Кроме того, возможно будет использовать такие системы на производствах, где запрещено применение иностранного оборудования. На основе новой камеры мы планируем создать собственную систему технического зрения с использованием технологии нейронных сетей. Она позволит одновременно контролировать до 30 параметров производственного процесса", - отметил гендиректор НПП "Пульсар" Сергей Боровой.

В Ростехе отметили, что разработка отличается низким энергопотреблением и малым весом - 500 г. Камера может непрерывно работать более 10 часов и позволяет записывать на сервер потоковое видео с разрешением 1280х1024 пикселя. Сейчас камеры проходят испытания, по результатам которых будет принято решение о запуске серийного производства. 

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Россия
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