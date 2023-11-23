23 ноября, 05:02

"Билайн" приобрел контрольный пакет в маркетинговом сервисе из Екатеринбурга

Сервис дополнит инструментарий рекламного направления оператора

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сотовый оператор "Билайн" купил 51-процентную долю в платформе лид-менеджмента Callibri, которая занимается, в частности, маркетинговой аналитикой. Сервис дополнит инструментарий рекламного направления оператора, но в рамках сделки не потеряет бренд и текущее руководство, сообщила пресс-служба "Билайна".

Покупка контроля в этом сервисе - еще один шаг в сторону реализации стратегии оператора. Она направлена на создание глубоких партнерств с игроками рынка - лидерами в сферах, комплементарных бизнес-приоритетам, объяснил директор по новому бизнесу "Билайна" и управляющий бизнес-директор "Билайн adtech" Евгений Коробов. "Выбор Callibri обусловлен высокой эффективностью компании в своей отрасли", - добавил топ-менеджер.

Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка проведена 22 ноября. Доля основателя платформы Ивана Шкиря сократилась до 49%.

Callibri работает на рынке с 2014 года, но сервисы зародились на год раньше в Екатеринбурге, где находится основной офис компании. Портфолио состоит из более 8 тыс. клиентов из 108 городов. Вся выручка Callibri генерируется за счет облачной модели предоставления ПО (SaaS). 

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