Минтранс заявил, что реконструкция аэродромной инфраструктуры в ДФО ведется без опозданий

Работы ведутся на 18 авиаузлах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Реконструкция и строительство аэродромной инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) ведется без опозданий, говорится в сообщении Минтранса РФ

"В частности, работы в аэропортах Благовещенск, Чара и Магадан будут завершены до конца 2024 года. Более того, взлетно-посадочные полосы в Благовещенске и Чаре планируется ввести с опережением срока в декабре 2023 года. На модернизацию аэропорта Южно-Сахалинска направляются федеральные средства в объеме 4,2 млрд рублей, также предусмотрено финансирование со стороны региона", - отмечается в сообщении Минтранса.

Сейчас ведется реконструкция 18 аэропортов в ДФО, работы уже закончены в аэропортах Якутск, Вилюйск, Черский и Певек.

"В 2023 году будет завершена реконструкция ВПП в Усть-Нере, Петропавловске-Камчатском (Елизово), Усть-Камчатске. В аэропорту Благовещенска завершена укладка взлетно-посадочной полосы, ведется подготовка документов на ввод в эксплуатацию. В следующем году работы продолжатся в аэропортах: Полярный, Мирный, Охотск, Беринговский", - отметили в Минтрансе.