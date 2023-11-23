23 ноября, 05:37

Президент Аргентины заявил, что решение проблемы инфляции в стране займет минимум 1,5 года

Инфляция начнет снижаться после проведения перестройки, сообщил Хавьер Милей

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноября. /ТАСС/. Решение проблемы высокой инфляции в Аргентине займет 1,5-2 года. Такую оценку представил избранный президент страны Хавьер Милей.

"Когда будет проведена перестройка, инфляция начнет снижаться. Это может занять 1,5-2 года", - сказал он в интервью телеканалу TN, которое вышло в эфир в среду.

Первоочередной задачей Милей считает избавление от первичного дефицита бюджета, который по итогам 2023 года составит около 3% ВВП. "Государственных контрактов на инфраструктурные проекты больше не будет, у нас нет денег", - сказал избранный президент, инаугурация которого состоится 10 декабря. По мнению Милея, подобные проекты должны реализовываться на частные деньги.

Накануне в эфире телеканала LN+ Милей заявил, что в Аргентине существует явный риск гиперинфляции, но он считает возможным ее избежать. В то же время он предупредил, что в ближайшие месяцы страну ждут высокие темпы роста цен из-за "подавленной инфляции".

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2022 года рост цен составил 94,8%, 2021 года - 50,9%, за 2020 год - 36,1%. В октябре инфляция в годовом выражении превысила 140%.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей, экономист по образованию, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь населения, обещает упразднить центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Он также обещал серьезно урезать бюджетные расходы и приватизировать государственные компании, в том числе нефтегазовую YPF. 

Теги:
АргентинаМилей, Хавьер
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