23 ноября, 05:59

В Свободном завершили создание распределительного газопровода

Объект передадут в эксплуатацию газораспределительной организации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Строительство 13,5 км распределительного газопровода завершилось в Свободном в Амурской области. Объект передадут в эксплуатацию газораспределительной организации, сообщается в Telegram-канале регионального министерства ЖКХ.

"В Свободный завершено строительство 13,5 км распределительного газопровода, в настоящее время идет процедура их передачи в эксплуатацию газораспределительной организации", - говорится в сообщении.

Следующим этапом станет прием заявок от граждан на подключение домовладений к газу. Ожидается, что до 1 июля 2024 года природный газ поступит в первые дома города Свободный и села Новоивановка.

Осенью 2023 года в Свободном запустили первые две газовые котельные. Всего в Свободном планируется перевести на газ 27 муниципальных котельных.

До конца 2025 года в Амурской области газифицируют шесть муниципалитетов в центральных и северных районах региона. К этому моменту газ придет в 11 городов и сел, прилегающих к трассе магистрального газопровода "Сила Сибири". 

Теги:
РоссияАмурская область
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