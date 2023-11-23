На развитие Херсонской области в 2023 году выделили более 90 млрд рублей

На 2024 год программой предусмотрено 180 мероприятий

ГЕНИЧЕСК, 23 ноября. /ТАСС/. Свыше 90 млрд рублей выделено на реализацию программы социально-экономического развития Херсонской области в 2023 году. Об этом сообщили журналистам в Минэкономразвития региона.

"В рамках программы социально-экономического развития Херсонской области на период до 2025 года в 2023 году на реализацию 172 мероприятий предусмотрено 91 368 660,9 тыс. рублей", - сказано в документе.

На 2024 год программой предусмотрено 180 мероприятий. Основной акцент сделан на социальном блоке, на него выделено больше всего финансирования - более 40 млрд рублей.

В программе предусмотрено 16 статей, среди них развитие здравоохранения, образования, спорта, культуры, мероприятия ТЭК, восстановление и поддержка промышленности, предпринимательства, развитие транспорта и дорожной инфраструктуры, ЖКХ.