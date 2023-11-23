В России ипотечный портфель в 2023 году вырос в два раза

Показатель увеличился до 3,5 трлн рублей, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Объем ипотечного портфеля в России вырос почти в два раза, до 3,5 трлн рублей, в 2023 году, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Доля ипотечных кредитов очень серьезно выросла, в этом году мы видим рост ипотечного портфеля более 3,5 трлн., но так для понимания в 2022 году было 2 трлн, то есть мы выросли в полтора, почти в два раза", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Хуснуллин отметил, что главным инвестором в сферу строительства жилья является население страны. "В нашей стране самый крупный инвестор - это население, население только в жилищное строительство вложило сегодня около 10 трлн", - добавил он.

Ранее Минстрой сообщал, что объем ипотечных кредитов, выданных в России в 2023 году, уже превысил показатель всего 2022 года. По данным министерства, за 10 месяцев 2023 года выдано 1,6 млн кредитов на 6,3 трлн рублей.