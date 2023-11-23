Бюджет Новосибирской области на 2024 год принят в I чтении с дефицитом в 12,3%

Дефицит бюджета в 2024 году составит 39,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в первом чтении приняли бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Дефицит бюджета в 2024 году составит 39,5 млрд рублей, или 12,3% от расходов.

Дефицит бюджета 2023 года с учетом принятых поправок составил 14,5%.

"2024 год у нас сейчас по плану сформирован с дефицитом в 39,5 млрд рублей, из них 25,5 млрд - это наш заемный дефицит. <…> 2025-2026 годы планируются пока сбалансированными", - сказал в ходе сессии министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

Согласно данным пояснительной записки к законопроекту, прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в 2024 году составит 279,9 млрд рублей, общий объем расходов - 319,4 млрд рублей. Дефицит областного бюджета составит 39,5 млрд рублей, то есть около 12,3% от расходов.

Областной Минфин ожидает, что объем доходов и расходов областного бюджета на 2025 год составит 287,2 млрд рублей, доходы и расходы в 2026 году составят 307,4 млрд рублей. Таким образом, дефицит облбюджета в 2025 и 2026 годах планируется свести к нулю. Ранее дефицит областного бюджета на 2024 год прогнозировался на уровне 9,6 млрд рублей, или 3,3%.

По словам Голубенко, в основе формирования расходов - защита доходов работников бюджетной сферы, граждан, получающих социальную поддержку из областного бюджета, а также защита бюджета капитальных вложений, с учетом резкой тенденции удорожания строительных ресурсов и стоимости строительных работ. Кроме того, министр отметил, что бюджетом поддерживаются все обозначенные национальные цели и стратегические задачи. Он отметил, что при рассмотрении проекта федерального бюджета во втором чтении объем поддержки Новосибирской области в виде межбюджетных субсидий был увеличен на 13 млрд рублей. Эта сумма должна быть направлена на модернизацию первичного звена здравоохранения, модернизацию школ, социальную поддержку граждан, комплексное развитие территорий и ремонт дорог.