23 ноября, 06:25

Бюджет Ямала на 2024 год принят с дефицитом в 47 млрд рублей

Доходы составят 342,6 млрд рублей

ТАСС, 23 ноября. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли окружной бюджет на 2024 год с доходами в объеме 342,6 млрд рублей, расходами - 389,6 млрд рублей, об этом сообщили в пресс-центре заксобрания. Дефицит составил 47 млрд рублей.

"Ямальские депутаты сегодня, 23 ноября, большинством голосов поддержали бюджет 2024-2026 годов. Несмотря на жесткие внешние ограничения, по количественным и качественным показателям бюджет превосходит параметры прошлых лет. <…> В 2024 году доходы окружного бюджета планируются в объеме 342,6 млрд рублей, расходы - 389,6 млрд рублей. Окружной бюджет сформирован с дефицитом, при этом он сбалансирован", - говорится в сообщении.

В 2024 году в сравнении с 2023 годом вырастет объем средств, направленных на поддержку семьи и детей, здравоохранение, образование, культуру и строительство. Объем средств на социальную защиту населения вырастет на 22%, расходы на здравоохранение увеличатся на 11%, на образование - на 11%, на сферу культуры Ямал увеличит расходы почти в 3 раза. На реализацию государственной программы "Развитие строительного комплекса и жилищной сферы" в 2024 году будет направлено 48 млрд рублей, что на 28% выше уровня 2023 года.

Бюджетный дефицит Ямала на 2023 год составлял 51,3 млрд рублей, на 2022 год - 25 млрд рублей. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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