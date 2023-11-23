23 ноября, 06:29,
обновлено 23 ноября, 06:51

РФ вводит квоту на экспорт лома с 1 декабря по 30 июня 2024 года в объеме 600 тыс. тонн

Размер внутриквотной пошлины в 5% остался неизменным, но не менее €15 за тонну

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила введение квоты на экспорт лома с 1 декабря по 30 июня 2024 года размером в 600 тыс. тонн, говорится в сообщении кабмина РФ. Протокол заседания подкомиссии утвердил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

"Кроме того, подкомиссия одобрила инициативу Минпромторга о введении квоты на экспорт лома на период с 1 декабря по 30 июня 2024 года. Размер квоты в 600 тыс. тонн остался неизменным, как и внутриквотная пошлина в 5%, но не менее €15 за тонну. Внеквотная пошлина также останется без изменений - 5%, но не менее €290 за тонну", - говорится в сообщении.

Продление действующих мер поможет поддерживать цены и обеспечит отечественные предприятия в металлургической отрасли стратегическим сырьем, отмечается в сообщении.

Ранее Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства РФ о продлении квоты в объеме 600 тыс. тонн на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС до июля 2024 года.

В июле этого года кабмин РФ продлил действие квоты на экспорт лома и отходов черных металлов до 31 декабря 2023 года. 

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