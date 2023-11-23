23 ноября, 06:30,
обновлено 23 ноября, 06:59

"Селигдар" выплатит дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 2 рублей на акцию

Лица, имеющие право на получение дивидендов, могут определяться на 3 декабря, сообщили в компании

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Акционеры "Селигдара" утвердили выплату промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 2 рублей на акцию, говорится в сообщении компании.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 3 декабря 2023 года. Всего на дивиденды компания направит 2,06 млрд рублей.

"Дивиденды будут выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет", - добавили в компании.

Там также отметили, что сроки выплаты дивидендов для номинальных держателей и являющихся профессиональным участниками рынка ценных бумаг доверительных управляющих, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 15 декабря 2023 года. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды будут выплачены не позднее 15 января 2024 года.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация