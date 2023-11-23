"Селигдар" выплатит дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 2 рублей на акцию

Лица, имеющие право на получение дивидендов, могут определяться на 3 декабря, сообщили в компании

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Акционеры "Селигдара" утвердили выплату промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 2 рублей на акцию, говорится в сообщении компании.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 3 декабря 2023 года. Всего на дивиденды компания направит 2,06 млрд рублей.

"Дивиденды будут выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет", - добавили в компании.

Там также отметили, что сроки выплаты дивидендов для номинальных держателей и являющихся профессиональным участниками рынка ценных бумаг доверительных управляющих, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 15 декабря 2023 года. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды будут выплачены не позднее 15 января 2024 года.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.