"Селигдар" выплатит дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 2 рублей на акцию

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Акционеры "Селигдара" утвердили выплату промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 2 рублей на акцию, говорится в сообщении компании.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 3 декабря 2023 года. Всего на дивиденды компания направит 2,06 млрд рублей.
"Дивиденды будут выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет", - добавили в компании.
Там также отметили, что сроки выплаты дивидендов для номинальных держателей и являющихся профессиональным участниками рынка ценных бумаг доверительных управляющих, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 15 декабря 2023 года. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды будут выплачены не позднее 15 января 2024 года.
"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.