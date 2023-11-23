Таможенная подкомиссия одобрила запрет вывоза из РФ твердой пшеницы на полгода

Он будет действовать с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза РФ о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из России сроком на полгода - с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Поддержана инициатива Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на 6 месяцев - с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Также подкомиссия поддержала предложение Минсельхоза и Минэкономразвития об установлении объема тарифной квоты на вывоз основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) за пределы РФ в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, в объеме 24 млн тонн. Планируется, что квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

Ранее Минсельхоз предложил установить временный запрет на вывоз твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Также первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщала, что Минсельхоз определил квоту на экспорт зерна из России в 2024 году в размере 24 млн тонн.