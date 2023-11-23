23 ноября, 06:31,
обновлено 23 ноября, 07:01

Таможенная подкомиссия одобрила запрет вывоза из РФ твердой пшеницы на полгода

Он будет действовать с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза РФ о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из России сроком на полгода - с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Поддержана инициатива Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на 6 месяцев - с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Также подкомиссия поддержала предложение Минсельхоза и Минэкономразвития об установлении объема тарифной квоты на вывоз основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) за пределы РФ в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, в объеме 24 млн тонн. Планируется, что квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

Ранее Минсельхоз предложил установить временный запрет на вывоз твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Также первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщала, что Минсельхоз определил квоту на экспорт зерна из России в 2024 году в размере 24 млн тонн. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация