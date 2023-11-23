Таможенная подкомиссия одобрила беспошлинную квоту на импорт до 160 тыс. тонн мяса кур

Это решение направлено на стабилизацию цен на рынке птицеводческой продукции благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке, отметили в кабмине

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Таможенная подкомиссия одобрила освобождение от ввозной таможенной пошлины поставок мяса домашних кур в РФ в объеме 160 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Подкомиссия одобрила установление тарифной льготы в отношении отдельных видов мяса домашних кур. Так, в 2024 году планируется освободить от уплаты ввозной таможенной пошлины поставки мяса домашних кур в объеме до 160 тыс. тонн. Это решение направлено на стабилизацию цен на рынке птицеводческой продукции благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.