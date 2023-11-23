23 ноября, 06:34,
обновлено 23 ноября, 06:47

Таможенная подкомиссия одобрила беспошлинную квоту на импорт до 160 тыс. тонн мяса кур

Это решение направлено на стабилизацию цен на рынке птицеводческой продукции благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке, отметили в кабмине

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Таможенная подкомиссия одобрила освобождение от ввозной таможенной пошлины поставок мяса домашних кур в РФ в объеме 160 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Подкомиссия одобрила установление тарифной льготы в отношении отдельных видов мяса домашних кур. Так, в 2024 году планируется освободить от уплаты ввозной таможенной пошлины поставки мяса домашних кур в объеме до 160 тыс. тонн. Это решение направлено на стабилизацию цен на рынке птицеводческой продукции благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", - говорится в сообщении. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация