23 ноября, 06:41

Бывшая сеть ресторанов McDonald's в Казахстане будет работать под брендом I'm

Сеть ресторанов под управлением ТОО Food Solutions KZ ранее объявила о прекращении работы под брендом McDonald’s в республике из-за ограничений в местных поставках

АЛМА-АТА, 23 ноября. /ТАСС/. Бывшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Казахстане, управляемая компанией ТОО Food Solutions KZ, получила новое название - I'm, где апостроф выполнен в форме сердца. Под основным названием также видна фраза: feel-good restaurants ("рестораны, поднимающие настроение"). Соответствующий видеоролик продемонстрирован на презентации нового бренда в Алма-Ате.

"Несмотря на перемены внутри и вне компании, наши сотрудники, партнеры и поставщики остаются с нами", - отметил на презентации генеральный директор Food Solutions KZ Асет Машанов. В компании подчеркнули, что название бренда символизирует "открытость" казахстанской сети.

5 января сеть ресторанов под управлением ТОО Food Solutions KZ объявила о прекращении работы под брендом McDonald’s в республике из-за ограничений в местных поставках.

McDonald's в Казахстане (компания ТОО Food Solutions KZ) работала более шести лет и являлась одним из лидеров индустрии ресторанов быстрого обслуживания. Компания имела 24 ресторана McDonald’s в нескольких городах республики и обеспечивала работой около 2 тыс. человек.

10 января генеральный директор Food Solutions KZ заявлял, что компания пока не определилась с новым названием для ресторанов, и занимается развитием локального бренда, о котором будет объявлено позже. До сегодняшнего дня бывшие рестораны McDonald's в Казахстане носили имена сотрудников сети в качестве временной меры. 

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