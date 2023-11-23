Власти Москвы утвердили дополнительные меры поддержки промышленности

В мэрии отметили, что в результате применения льгот общая нагрузка по региональным налогам для промышленных технопарков снизится до 25%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Промышленным технопаркам в Москве будут предоставлены дополнительные льготы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило критерии присвоения компаниям, ведущим деятельность в области обрабатывающего производства (за исключением производства табачных изделий), статуса промышленного технопарка. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. <…> Статус будет присваиваться на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению. По оценке, в ближайшие годы статус промышленного технопарка в Москве потенциально могут получить пять производственных площадок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как и в случае с другими специализированными территориями (промкомплексами и технопарками), промышленные технопарки должны соответствовать определенным требованиям: рационально использовать городскую землю - не менее 70% объектов капитального строительства используются для осуществления экономической деятельности, относящейся к обрабатывающему производству, плотность застройки - не менее 8 тыс. кв. м на 1 га; инвестировать в создание или модернизацию производства - объем инвестиций за последние пять лет должен быть не менее 57,4 млн рублей на 1 га; платить работникам достойную заработную плату - не менее 98 622 рублей в месяц, фонд оплаты труда - не менее 298,6 млн рублей на 1 га.

"Пакет налоговых льгот для промышленных технопарков включает: снижение налога на прибыль, уплачиваемого в городской бюджет, с 17% до 13,5%; ставку земельного налога в размере 0,7% от исчисленной суммы; ставку арендной платы за землю в размере 0,01% от кадастровой стоимости; нулевую ставку налога на имущество. В результате применения льгот общая нагрузка по региональным налогам для промышленных технопарков снизится до 25%", - заключили в мэрии.