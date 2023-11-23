Страны ЕАЭС заключили соглашение о системе определения происхождения экспортных товаров

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, единый документ поможет упростить доступ евразийской продукции на внешние рынки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Государства - члены Евразийского межправительственного совета подписали соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается в пресс-релизе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Подписи под документом поставлены членами Евразийского межправительственного совета. Как уже сообщалось ранее, соглашение направлено на унификацию подходов стран Евразийского экономического союза по определению и подтверждению происхождения товаров в рамках их вывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС, в том числе при наличии в государствах-членах мер регулирования экспорта, зависящих от происхождения", - отмечается в сообщении.

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, соглашение обеспечит участников внешней торговли единым документом, содержащим все базовые положения о работе с происхождением товаров, что поможет упростить доступ евразийских товаров на внешние рынки и воспрепятствовать появлению барьеров на внутреннем рынке союза.

Соглашение нацелено на формирование единых механизмов документального подтверждения происхождения вывозимой из ЕАЭС продукции и установление единых правил взаимодействия экспортеров с организациями, осуществляющими выдачу сертификатов о происхождении товара.

Также документ закладывает правовую основу по формированию в союзе института уполномоченных экспортеров - нового института, позволяющего подтверждать в упрощенном формате преференциальное происхождение товаров, поставляемых в страны - партнеры ЕАЭС по свободной торговле. Участники внешнеэкономической деятельности, получившие такой статус, смогут пользоваться тарифными преференциями без необходимости оформления сертификатов о происхождении своих товаров, отмечает ЕЭК.