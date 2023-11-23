23 ноября, 07:02

Кабмин направит около 773 млн рублей на разработку пилотных проектов передовых школ

Денежные средства получат Новгородская, Псковская и Рязанская области

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российское правительство выделяет порядка 773 млн рублей Новгородской, Псковской и Рязанской областям на разработку проектов строительства пилотных школ, использующих передовые технологии и методы обучения. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, финансирование выделяется за счет перераспределения средств федерального бюджета. Новгородская область получит 233,6 млн рублей, Псковская - 285,5 млн рублей, Рязанская - 253,8 млн рублей. Ожидается, что принятое решение позволит ускорить проектирование и строительство школ и завершить все работы в 2025-2026 годы.

Пилотный проект по созданию передовых школ был запущен в 2023 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Его участниками стали Белгородская, Нижегородская, Новгородская, Псковская и Рязанская области, а также Хабаровский край. "Запланированная вместимость каждой пилотной школы составит 800 мест с пансионом на 300-600 мест", - пояснили в правительстве.

Кроме того, этим же распоряжением кабмин направил около 800 млн рублей на завершение строительства и реконструкции нескольких школ в приграничных районах Псковской области. Средства пойдут на строительство нового здания школы в деревне Линово Пыталовского района, модернизацию здания под размещение школы в поселке Смуравьево-2 в Гдовском районе, а также на возведение пристройки к школе в деревне Кузнецовка Себежского района.

Работа по этому направлению ведется в рамках национального проекта "Образование". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияНовгородская областьПсковская областьРязанская область
© Информационное агентство ТАСС
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