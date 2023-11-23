В РФ объем рынка безопасной разработки ПО к 2027 году может составить почти 20 млрд рублей

Согласно прогнозу аналитического центра МТС RED, к концу 2023 года этот показатель достигнет 4,2 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Объем отечественного рынка безопасной разработки программного обеспечения (ПО) к концу 2023 года достигнет 4,2 млрд рублей, а к 2027 году составит почти 20 млрд рублей. Об этом говорится в прогнозе аналитического центра МТС RED, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Рост числа уязвимостей в ПО и кибератак на приложения - ключевые драйверы развития рынка безопасной разработки. По прогнозам аналитического центра МТС RED, к концу 2023 года объем этого сегмента российского рынка достигнет 4,2 млрд рублей, а к 2027 году составит почти 20 млрд рублей", - говорится в исследовании.

При этом, по сведениям аналитиков, совокупные среднегодовые темпы роста российского рынка безопасной разработки составляют 44%, что почти в два раза превышает среднегодовые темпы роста отечественного рынка информационной безопасности, которые составляют 24,6%.

Вместе с тем, по данным исследования, российский рынок безопасной разработки показывает "более впечатляющую динамику по сравнению с глобальным рынком". Так, объем глобального рынка безопасной разработки, по прогнозам аналитиков, в 2023 году превысит $7 млрд, а к 2027 году достигнет $19 млрд. "Таким образом среднегодовой темп роста глобального рынка безопасной разработки составит 27,7%", - говорится в исследовании.

По данным аналитического центра, в 2022 году общее число выявленных уязвимостей в производимом в мире ПО выросло более чем на 20% по сравнению с 2021 годом. При этом объем критичных уязвимостей, через которые возможно взломать инфраструктуру компании или устройство пользователя, вырос почти на 60%. "Учитывая, что подавляющая часть кода современных приложений заимствуется из сторонних библиотек, риски пользователей и компаний быть взломанными через уязвимый софт высоки", - считают авторы исследования.

Как пояснили аналитики, рынок безопасной разработки ПО - это маркет решений и услуг для выстраивания процесса безопасной разработки ПО в компаниях. В MТС RED рассказали, что в опросе приняли участие российские разработчики решений и поставщики услуг отечественного рынка безопасной разработки, а также несколько интеграторов аналогичных решений.

МТС RED - дочерняя компания МТС, которая занимается кибербезопасностью.