23 ноября, 07:00,
обновлено 23 ноября, 07:32

Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи вырос на 0,08%, РТС - на 0,34%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует положительную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 233,09 пункта (+0,08%), долларовый индекс РТС составлял 1 155,87 пункта (+0,34%).

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи замедлил рост на 0,07% до 3 232,81 пункта. Индекс РТС продолжил повышение до 1 157,53 пункта (+0,49%).

К 10:15 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 87,99 рубля (-0,41%), евро находился на уровне открытия - 96,02 рубля. Курс юаня снижался на 0,03% до 12,298 рубля. 

Теги:
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