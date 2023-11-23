Bloomberg: Кондолиза Райс не вошла в совет директоров компании OpenAI

Агентство отметило, что в качестве других вариантов предлагались вдова основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс, а также генеральный директор компании Yahoo Марисса Майер

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США (2005-2009) Кондолиза Райс рассматривалась в качестве кандидата на включение в состав обновленного совета директоров американской технологической компании OpenAI, но не вошла в него. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, кандидатура Райс рассматривалась, однако была отклонена по неназванным причинам. В качестве других вариантов предлагались Лорен Пауэлл Джобс (вдова основателя Apple Стива Джобса), а также генеральный директор компании Yahoo Марисса Майер, однако они не смогли войти в совет из-за "тесных связей" с уволенным и впоследствии вернувшимся в организацию бывшим руководителем OpenAI Сэмом Альтманом. Bloomberg также указывает со ссылкой на источники, что новый состав совета директоров "должен отражать большее разнообразие", в связи с чем и рассматривали женские кандидатуры.

Как отмечает агентство, сейчас компанией управляет временный совет директоров, в который вошли генеральный директор компании Salesforce Брэт Тейлор, бывший министр финансов США Ларри Саммерс, а также соучредитель и генеральный директор сервиса Quora Адам д'Анджело. Им предстоит утвердить кандидатуры лиц, которые в будущем станут постоянными руководителями корпорации.

В 1989-1991 годах Кондолиза Райс работала в Совете национальной безопасности в администрации 41-го президента США Джорджа Буша - старшего в качестве специального помощника президента, старшего директора отдела по делам СССР и Восточной Европы. С 2005 по 2009 год - госсекретарь, первая афроамериканка и вторая женщина на этом посту. Кондолиза Райс стала одним из авторов внешнеполитической "доктрины Буша", была активным сторонником военных операций США в Афганистане и Ираке.