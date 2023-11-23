"Инарктика" проведет на Мосбирже вторичное публичное предложение акций

Ценовой диапазон предложения составит от 900 до 968,5 рубля за одну акцию

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Инарктика" - крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России - объявила о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже, сообщила компания. Акционеры - "Инарктика Северо-Запад" и "ИГС инвест" - предложат пакет обыкновенных акций компании в размере 3,3 млн штук (около 4% от общего количества акций). Ценовой диапазон предложения составит от 900 до 968,5 рубля за одну акцию.

"Инарктика", крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций, в рамках которого ООО "Инарктика Северо-Запад" и АО "ИГС Инвест" планируют предложить к приобретению часть принадлежащих им акций", - говорится в сообщении.

В результате SPO компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса.

"Ожидается, что итоговая цена не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах ценового диапазона", - отмечается в сообщении компании.

Период сбора заявок на участие в SPO открывается с 23 ноября 2023 года и продлится до 29 ноября 2023 года включительно, но может быть закрыт досрочно по решению продающих акционеров.

"Компания рассчитывает, что предложение акций позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании. Кроме того, увеличение free-float станет шагом на пути к включению акций "Инарктики" в базу расчета основного индекса Московской биржи", - говорится в сообщении компании.

О компании

"Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура") - крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением компании включают товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.