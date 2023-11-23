Производители экоавтомобилей Хайнаня намерены усилить присутствие на мировом рынке

По данным газеты "Хайкоу жибао", в частности, речь идет о китайском поставщике электромобилей Kandi Technologies и компании Haima Motor, занимающейся выпуском пассажирских автомобилей на водородном топливе

ХАЙКОУ /Китай/, 23 ноября. /ТАСС/. Производители экологических автомобилей южнокитайской провинции Хайнань планируют динамично наращивать поставки своей продукции на внешние рынки. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

Издание упоминает две компании КНР, производственные мощности которых находятся на территории национальной зоны высокотехнологичного промышленного развития города Хайкоу (административный центр провинции). В частности, речь идет о китайском поставщике электромобилей Kandi Technologies и компании Haima Motor, занимающейся выпуском пассажирских автомобилей на водородном топливе.

Как прокомментировало управление технопарка, местные власти собираются стимулировать формирование передового кластера с капитализацией более $1 млрд. Одновременно планируется организовать сборочные производства в других странах. Например, Haima Motor уже договорилась о проекте по выпуску модели 7X-E в Мьянме.

По данным газеты, в дальнейшем базирующиеся на острове компании - производители зеленых авто намерены расширять присутствие на рынке Юго-Восточной Азии. Предполагается, что Хайнаньский порт свободной торговли окажет этому активную поддержку.

Автомобильные предприятия, выбравшие самую южную провинцию Китая для размещения своих конструкторских центров и индустриальных мощностей, готовы предложить разнообразную линейку продукции. Так, Kandi Technologies уже наладила поставки экологических машин для гольфа нового поколения в Соединенные Штаты. "Мы организуем производство, руководствуясь заказами, которые поступают с внешнего рынка. Сейчас наши максимальные мощности достигают 3 тыс. автомобилей в месяц", - прокомментировало подразделение этой компании в Хайкоу.