23 ноября, 07:14

На Хайнане в городе Санья пройдет очередная Азиатская конференция по семеноводству

Конференция объединяет ведущие международные компании в семеноводческой отрасли, позволяет демонстрировать новые достижения и технологии в этой сфере

ХАЙКОУ /Китай/, 23 ноября. /ТАСС/. Следующая 29-я Азиатская конференция по семеноводству пройдет в городе Санья южной китайской провинции Хайнань. Об этом пишет газета "Санья жибао".

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Ранее данную конференцию уже принимал Специальный административный район Аомэнь (Макао). 28-я конференция открылась на днях в Крайстчерче в Новой Зеландии. Участие в ней принимает свыше 1 тыс. представителей корпораций и частных лиц из России, Германии, Австралии, Великобритании, Франции и Японии.

С 19 по 24 ноября в рамках 28-й Азиатской конференции по семеноводству хайнаньский наукоград залива Ячжоу проводит выставку по продвижению политики порта свободной торговли, пишет издание. Особое внимание уделяется вопросам преференций и инвестиций в наукограде. Сообщается, что выставка привлекла внимание участников конференции. Представители наукограда залива Ячжоу провели консультации с потенциальными партнерами, предложив предприятиям и учреждениям из разных стран проводить совместные исследования, обмены, а также вложение инвестиций.

Азиатская конференция по семеноводству является важной платформой для международных обменов и сотрудничества в семеноводческой отрасли. Эта площадка объединяет ведущие международные компании в семеноводческой отрасли, позволяет демонстрировать новые достижения и технологии в этой сфере. 

Теги:
КитайХайнань
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