23 ноября, 07:30

Бюджет Тюменской области на 2024 год принят с дефицитом в 17,7%

В 2024 году предлагается увеличение расходов на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

ТЮМЕНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Депутаты областной думы приняли бюджет Тюменской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в III чтении, следует из трансляции заседания облдумы. Дефицит бюджета на 2024 год составит более 43,6 млрд, что равно 17,7%.

"С учетом изменений предлагается утвердить следующие основные параметры областного бюджета: доходы на 2024 год - 246 млрд 421 млн 530 тыс. рублей, на 2025 год - 250 млрд 628 млн 136 тыс. рублей, на 2026 год - 249 млрд 785 млн 957 тыс. рублей. Расходы на 2024 год - 290 млрд 63 млн 157 тыс. рублей, на 2025 год - 286 млрд 753 млн 748 тыс. рублей, на 2026 год - 285 млрд 368 млн 930 тыс. рублей", - сообщила в своем докладе на заседании облдумы председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.

По подсчетам ТАСС, дефицит бюджета в 2024 году составит 17,7%, дефицит бюджета на 2025 год составит более 36,1 млрд рублей, или 14,4%, дефицит бюджета на 2026 год - более 35,6 млрд рублей, или 14,2%.

В 2024 году предлагается увеличение расходов на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в объеме 1 млрд 269 млн рублей, на реализацию комплекса мероприятий по программе социальной поддержки отдельной категории граждан в объеме более 1 млрд рублей в рамках государственной программы развития здравоохранения, уточнила Величко в своем докладе.

Как отметил глава региона Александр Моор во время заседания, бюджет сохранил все приоритеты, которые много лет находятся в фокусе внимания правительства региона. "Безусловный приоритет - это поддержка социальной сферы, здравоохранения, образования. <…> Второй наш важнейший приоритет - поддержка экономики, поддержка инвесторов, предпринимателей для того, чтобы обеспечить наше будущее", - сказал он. 

Теги:
РоссияТюменская область
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