23 ноября, 07:13,
обновлено 23 ноября, 07:41

Акции "Инарктики" на Мосбирже снижались более чем на 4%

Отрицательная динамика отмечена после сообщения компании о начале вторичного публичного предложения акций

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Инарктика" на Московской бирже снижалась более чем на 4% на фоне начала вторичного публичного предложения (SPO), свидетельствуют данные биржи.

По данным на 10:04 мск, акции "Инарктики" снижались до отметки в 924 рубля (-4,55%).

К 10:31 мск бумаги компании замедлили снижение и находились на уровне 944 рублей (-2,48%).

Ранее "Инарктика" объявила о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций на Московской бирже. В результате SPO компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация