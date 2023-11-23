Акции "Инарктики" на Мосбирже снижались более чем на 4%

Отрицательная динамика отмечена после сообщения компании о начале вторичного публичного предложения акций

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Инарктика" на Московской бирже снижалась более чем на 4% на фоне начала вторичного публичного предложения (SPO), свидетельствуют данные биржи.

По данным на 10:04 мск, акции "Инарктики" снижались до отметки в 924 рубля (-4,55%).

К 10:31 мск бумаги компании замедлили снижение и находились на уровне 944 рублей (-2,48%).

Ранее "Инарктика" объявила о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций на Московской бирже. В результате SPO компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса.